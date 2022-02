Más de un 35% de españoles no lee nunca

Malte Mueller via Getty Images/fStop

Son los datos del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España en 2021 que ha presentado este miércoles Miquel Iceta y que elabora cada año la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). Sin embargo, no todos los datos son positivos: un 35,6 de la población no lee nunca o casi nunca.

Entre las razones para no leer que exponen las personas que no abren nunca un libro están en primer lugar la falta de tiempo (49,8%) y en segundo lugar el poco interés por la lectura (25,1%). Para un 24,9% de la población es preferible invertir su tiempo libro en otras cosas que no sean leer. En concreto, las actividades más repetidas son estas: