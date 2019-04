Más decisivos que nunca

Ya estamos en plena campaña electoral, y este no es un artículo para pedir el voto, es obvio cuál es mi preferencia y que no soy ni imparcial ni equidistante, tan solo son unas líneas para la reflexión desde la óptica progresista ante las semanas que tenemos por delante.

¿Cómo va a ser esta campaña? ¿O cómo vamos a dejar que sea los y las ciudadanas? ¿Va a valer todo? ¿haremos como que no nos damos por aludidos ante las barbaridades y transgresión de las normas básicas de convivencia política y ciudadana? ¿O habrá algún tipo de reacción o plante político o ciudadano? En realidad, quizás la pregunta que como elector o electora y no candidato sea más sencillo contestar es: ¿Cómo vamos a enfrentarnos a esta campaña, con apatía, desilusión e incredulidad, o con entusiasmo y como una oportunidad de cambiar las cosas? Probablemente entusiasmo sea demasiado pedir a una sociedad muy golpeada por los recortes y retrocesos producidos en la crisis, pero con algo de alegría y curiosidad sí estaría bien escrutar las diferentes propuestas.

Casi sin haber empezado este periodo ya tenemos un buen puñado de propuestas de esas de las que Serrat diría “si no fueran tan dañinas nos darían lástima” por parte de la derecha en cualquiera de sus tres formatos. Y no hago diferencias partidarias porque ya casi da igual quien haga la propuesta, Pablo, Albert o Santi, los unos contaminan a los otros, y a efectos electorales son como ese viejo dicho castellano “tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando”. Para empezar las derechas han ofrecido propuestas para construir una sociedad en un futuro próximo donde los no nacidos ya son inscritos para una plaza escolar, donde hay un retroceso en la interrupción voluntaria del embarazo, hay acceso a las armas a la americana, se legaliza la prostitución y los vientres de alquiler, se cuestiona a las mujeres víctimas de violencia de género, se impide una ley de eutanasia, se baja el salario mínimo interprofesional, se recorta el sistema de pensiones y se privatiza la educación y la sanidad… Esto para empezar, ¿quién sabe lo que nos reservan para la traca final? Sinceramente no me quiero imaginar criando a mi hija en una España así, insolidaria, clasista, machista, homófoba, retrógrada, cutre y al grito de sálvese quien pueda. La derecha está renunciando a ser una opción para quienes quieren elegir futuro y convivencia, ya no por lo que han hecho en el pasado, que en el caso del PP se resume en corrupción y recortes, sino por lo que dicen que van a hacer.