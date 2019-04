No dirán que esta campaña no es particular. Los candidatos, la Semana Santa, las ocurrencias, los no programas… Esto empieza a tener cierto parecido a aquel tren desquiciado de los Hermanos Marx que se alimentaba de sí mismo. Groucho gritaba en aquella mítica escena ”¡Más madera!“y en estas elecciones Pedro Sánchez no se ha dado cuenta aún de que la madera puede ser él.

En el reparto de esta superproducción electoral, aparece el líder de VOX, Santiago Abascal, como uno de esos actores secundarios que sale en casi todas las escenas y, al final, acaba siendo más protagonista que el actor principal de la película. En su caso, además podría ser de una de cine mudo porque cuanto menos habla, mejor le va. Ya lo hacen otros por él. Ora el PP. Ora Ciudadanos. Ora el PSOE. Ora, la Junta Electoral Central. Entre todos, así va, como un cohete en las encuestas. Si es que hemos decidido créernoslas en esta ocasión, claro. Hubo un tiempo en que no daban motivo, pero ahora GAd3 -por aquello de que acertó una vez- se ha convertido en el oráculo de estas elecciones.