Arranca la batalla en Más Madrid. La número dos de la candidatura en la lista al Ayuntamiento de la capital, Marta Higueras, se postula como sucesora de la exalcaldesa Manuela Carmena, quien ha presentado hace escasas horas su renuncia al acta de concejal en el consistorio.

“Quienes piensen que voy a renunciar a liderar el legado de Manuela Carmena es que no me conocen”, ha advertido Higueras en Twitter, una vía no muy habitual empleada por la edil.

Higueras subraya que cree “en un proyecto”, Más Madrid, y “en la defensa de los derechos de los ciudadanos”. “Por eso estoy en política”, termina.