Más miedo daba Felipe González en el 82

¡Nos van a quitar el patrimonio, ahora que estoy mayor! ¡Me van a subir los impuestos y tengo un salario de mierda! ¡Van a dejar entrar a todos los mauritanos, y yo marroquí con papeles no quiero que vengan! ¡Mis niños no van a poder ir a un colegio concertado porque nos lo van a prohibir!

Pero lo peor: los empresarios diciendo “preferimos un Gobierno con PP y el PSOE” y los banqueros —que acaban de confirmar que el rescate de la banca costará a los españoles 1.080 euros por persona, porque no serán 60.000 millones de euros, sino más de 65.000— también echando leña al fuego.

Ricos y pobres, mayores y jóvenes, son sometidos al pánico del ‘que vienen los de Pedro y Pablo’ con el arma más vieja del mundo: el miedo.

Un miedo que ya experimentó Felipe González cuando en 1982 ganó las elecciones. “Desde esta noche prepárate a perder tus ahorros”, rezaban los panfletos falangistas listos para repartir esa noche electoral de hace 37 años, tras una campaña en la que el miedo se agitó como arma, tanto por la oposición como por el empresariado patrio, que no tardó en darse codazos por acudir a aquella mítica bodeguilla montada en Moncloa en cuanto se relajó el ambiente. Si no habías pasado por allí, estaba claro que no eras nadie. Presumir de haber sido invitado se puso de moda.