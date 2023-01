Más muertes que días de Gobierno: la convulsión y la represión en Perú, sin visos de mejora

DIEGO RAMOS via Getty Images

Organizaciones como Human Right Watch (HRW) han instado a las autoridades peruanas a iniciar investigaciones “inmediatas, exhaustivas e independientes” sobre estas muertes, concretamente sobre los “asesinatos de manifestantes” –incluidos varios menores– y el “uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”. Medios como Reuters han mostrado con imágenes ese abuso de fuerza: uno de los casos más evidentes, quizás, fue el de Edgar Prado, un hombre de 51 años que salió de su casa a auxiliar a un herido por los disparos del Ejército en Ayacucho y, a cambio, acabó con otra bala en el cuerpo que le provocó la muerte horas después .

Sólo el hasta ahora ministro de Trabajo, Eduardo García Birimisa, ha dimitido este jueves pidiendo a Boluarte que asuma responsabilidades, que haya mayor diálogo social, que se investiguen las muertes y que haya adelanto electoral antes de 2024. Por parte del Congreso, el único ‘gesto’ ha sido la decisión, por 71 votos a favor del total de 130, de crear una comisión para investigar las muertes en las protestas. Pero esto no arregla el malestar de la población (al menos, de una buena parte de ella). Llega demasiado tarde, y después de mucha indiferencia y maltrato.

JUAN CARLOS CISNEROS via Getty Images

“Ya ha pasado casi un mes y no hay responsables”

“De los sucesos de Ayacucho [donde murieron 10 personas por proyectiles del Ejército] ya ha pasado casi un mes, y no hay responsables. Como mínimo, debería haber cargos policiales identificados y procesados, debería haber un proceso de investigación”, indica Huilca. “No ha funcionado por parte de la señora Boluarte el supuesto diálogo que dijo que impulsaría. Porque para impulsar un diálogo, antes tienes que reconocer de alguna manera lo que está pasando. Y tienes que reconocer que por parte del personal policial ha habido delitos o violaciones a los derechos humanos, que deberían individualizarse, investigarse y sancionarse”, expone la socióloga.

No sólo no se investigan las muertes, sino que, una vez más, se responsabiliza de ellas a los propios manifestantes. Un policía murió esta semana en la ciudad de Juliaca (Puno) por ataques de los manifestantes; el resto de los fallecidos son civiles, varios de ellos niños.

La “burbuja” limeña (inflada por los medios)

Robles cita, por poner un ejemplo, cómo el grupo El Comercio –“probablemente el medio más importante” del país– tildaba en una publicación de “ desadaptados ” a los manifestantes que hace unos días llenaron las calles de Puno, en el sur. Esta idea “representa en cierto modo lo que mucha gente ha comprado: que ellos [los manifestantes] son ‘los otros’, los distintos, los que no son peruanos, o son menos peruanos, y que hay que verlos de esa manera. En vez de acercarse a entenderlos, se les aparta, se les elimina, se les juzga sin siquiera tratar de entender cuáles son sus demandas”, sostiene Robles. “Hay un sector de Lima que detesta la idea de que estas personas quieran reclamar igualdad y, para empezar, dignidad”, lamenta el periodista. “Se les tilda de terrucos [terroristas], se dice que esto viene maquinado del narcotráfico de Bolivia … finalmente son pretextos para no aceptar una realidad histórica”, afirma.

JUAN CARLOS CISNEROS via Getty Images

Esos ciudadanos “de segunda clase”

Huilca explica que es en el sur del país donde se sitúan “las regiones históricamente más excluidas, donde el votante, el ciudadano, siempre ha tenido un ánimo cuestionador hacia la clase política, justamente por la enorme desigualdad que se vive”. “Son las regiones más empobrecidas, con más recursos naturales o extractivos, pero donde no se refleja esa riqueza”, añade la socióloga. Además, fueron estas regiones las que dieron la victoria a Pedro Castillo en las últimas elecciones.

“El país se está cayendo a pedazos, pero en Lima no pasa nada. Importa más el turismo”

En Perú cunde la idea –expresada públicamente incluso por el expresidente Alan García– de que ciertos ciudadanos son “de segunda clase”. Por eso más de 40 muertos en Cusco, Ayacucho y Puno no importan lo mismo que 40 muertos en Lima. “El país se está cayendo a pedazos, pero en Lima no pasa nada”, señala Rafael Robles. “Importa más que se cierren las carreteras y no se pueda ir a la playa o a Cusco” –dice– que el hecho de las muertes y la represión. “No veo ganas de acercarse a entender siquiera”, admite Robles.