Cataluña no aplicará la ley de la mascarilla en la playa "por lógica pura"

picture alliance via dpa/picture alliance via Getty I Una mujer, con la mascarilla en la playa.

El conseller de Interior en funciones, Miquel Sàmper, ha aclarado este sábado que la mascarilla no es necesaria si se está tomando el sol tumbado en la playa ni cuando se está en el agua, aunque sí se debe llevar cuando se interactúa con otras personas.



Así lo ha indicado el conseller en una entrevista a la emisora Rac-1, en la que ha subrayado que por “lógica pura” dentro del agua no es necesario llevar mascarilla y tampoco cuando se está tomando el sol tumbado en la playa.



Otra cosa, ha apuntado, es cuando el bañista se levanta de la arena e interacciona con otras personas, ya que entonces sí se debe usar la mascarilla y mantener la distancia de seguridad.



Pero cuando se está tumbado tomando el sol “es evidente que no” es necesario llevar mascarilla, según el conseller, que ha indicado que por el momento no le consta que en esta Semana Santa se hayan impuesto sanciones por infracciones en la playa.



Sàmper ha recalcado que la normativa actual no obliga tampoco a restringir el acceso en las playas, sino únicamente a garantizar que se cumplan las normativas de prevención.



En este sentido, ha reflexionado que dirigir o gestionar una pandemia es una cosa “terriblemente complicada”, en que las administraciones hacen “lo que pueden”, por lo que deben actuar ante esta complejidad desde la “empatía”.