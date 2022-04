¿Pueden negarte la entrada a una tienda por no llevar mascarilla?

aquaArts studio via Getty Images

aquaArts studio via Getty Images

El Real Decreto , publicado a primera hora en el Boletín Oficial del Estado, recoge los tres supuestos en los que habrá que seguir utilizándola: en centros sanitarios, farmacias y centros de transfusión; centros sociosanitarios y en el transporte público, incluidos los espacios cerrados de buques y embarcaciones cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad —aunque no habrá que ponérsela en los andenes y accesos a las estaciones—.

“En el resto de supuestos la gente no tiene la obligación, nos liberan de ello, pero la ley deja recomendaciones de un uso responsable de la mascarilla apelando a la responsabilidad individual”, explica Araceli Durán, abogada de Legálitas .

Sin embargo, surge la duda de si un empresario, acogiéndose al derecho de admisión, puede negar la entrada a su establecimiento a quien no lleve mascarilla puesta. Según aclara Durán, podría darse el caso siempre y cuando “así lo anuncie” y cuente con “el permiso de la Administración”.

Los dos requisitos que deben cumplirse

La abogada recalca esa necesidad de solicitar de ese “permiso explícito de la Administración” justificando el riesgo de contagio, ya sea por poca ventilación o que no se pueda garantizar la distancia interpersonal de 1,5 metros, para poder acogerse a la reserva del derecho de admisión.

El otro requisito es informar mediante un cartel visible en la entrada del establecimiento por causas objetivas y justificadas. De no ser así, desde el servicio de asesoría jurídica subrayan que se podría incurrir en una infracción administrativa si se impide la entrada de forma arbitraria o abusiva.

La mascarilla en el ámbito laboral

Según la nueva norma, en el ámbito laboral, con carácter general, no es obligatorio el uso del cubrebocas. Legálitas recuerda que serán los responsables en materia de prevención de riesgos laborales, tras una evaluación, los que podrán determinar medidas preventivas, incluido el posible uso de la mascarilla si, por ejemplo, la distancia de 1,5 metros no se cumple o no pudiera garantizarse la adecuada ventilación del espacio.