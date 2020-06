Europa Press via Getty Images

El verano ha llegado y lo ha hecho con todas sus fuerzas. En los próximos días se espera que en Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha las temperaturas superen los 40º C.

El sudor, la sensación de falta de aire y el resto de molestias que puede producir la combinación mascarillas más calor no son excusa para dejar de usarlas. “Aunque estemos en verano y el virus esté controlado, la situación sigue siendo igual y las recomendaciones siguen siendo las mismas. Si hace más calor, tendremos que aguantarnos”, afirma Leopoldo González, secretario general de la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (CEOFA).

Poco se puede hacer a este respecto por paliar ese calor pues las circunstancias son las que son y en ningún caso podemos permitirnos no utilizar este sistema de protección porque “el virus sigue estando y no podemos volver atrás”. ¿Consejos para reducir las molestias? Pocos se pueden dar, asegura el profesional, pero podemos tomar algunas precauciones para no sentirnos tan agobiados.