Los mensajes que mandan los políticos con sus mascarillas

“Sugiere un compromiso a elegir de manera consciente una mascarilla cada día para acaparar la atención, además de demostrar buenos hábitos, conciencia cívica, cuidado hacia las personas a su alrededor, o apoyar pequeños comercios”, analiza en un artículo la responsable de moda de The New York Times, Vanessa Friedman .

A la que no le hacen falta banderas para dejar claro su discurso es a Isabel Díaz Ayuso. Desde que empezó la crisis, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha llevado mascarilla quirúrgica en sus apariciones públicas, también para repartir bocatas de calamares en IFEMA. Desde el 11 de mayo, cuando las farmacias madrileñas comenzaron a repartir las mascarillas FPP2 que había comprado el gobierno regional, Díaz Ayuso ha dejado las quirúrgicas en un segundo plano y no se despega de las FPP2. El problema es que las mascarillas que ha repartido la Comunidad de Madrid son falsas y no filtran todo lo que debería este modelo. Además, la OMS y otras instituciones recomiendan dejar este tipo de mascarillas EPI para los profesionales sanitarios debido a su escasez. A pesar de la polémica, no parece que la presidenta vaya a dejar de usarlas.