Massiel, muy dura contra esta representante política: "Cada vez que abre la boca se me pone muy mala leche"

“Cuando dijo lo de la señal de tráfico, que no puede haber un niño que dé la mano a una niña cuando ese cartel existe desde siempre. Otra frase qué dijo un día de que por qué los hombres meaban con bragueta, que se le ponían más fácil y se tenían que bajar las bragas como nosotras”, afirmó.

“Sé que es la mujer del vicepresidente del Gobierno pero todo lo que veo en Facebook me parece terrible”, añadió. Massiel, de hecho, llegó a hablar sobre algunas supuestas frases de la ministra que no le gustaron.

La madrileña, especialmente, se mostró muy dura con la ministra de Igualdad Irene Montero . “Cada vez que abre la boca se me pone muy mala leche”, reconoció.

Vázquez le dijo sorprendido si era real. “Si es un memé que lo desmientan”, aseguró la entrevistada, provocando la carcajada del presentador.

Massiel, que reconoció que “nada de lo que dice Montero le convence”, llegó a afirmar que Montero y Vázquez eran amigos, algo que el periodista negó: “No es verdad, te lo juro. No la he visto en mi vida, ha entrado en Sábado Deluxe igual que entró la ministra de Hacienda. La única vez que he visto a Pablo Iglesias ha sido en el plató de Qué tiempo tan feliz”.

Además, la cantante también valoró al exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera: “Odio cordialmente a Rivera porque si hubiera pactado con el PSOE no tendríamos a lo que tendríamos ahora”.