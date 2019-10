“Si me está hablando alguien sobre por qué he hecho mal cosas no giro la cara a un comentario en ningún caso. Atiendo y después ya hablaré”, espetó una seria Milán mientras Torné ponía gestos de que cerraba la boca.

Mientras Pepe Rodríguez comentaba a Milán lo que había fallado en su elaboración —la gelatina no había cuajado—, Jordi Cruz le interrumpió: “Es que está Marta [Torné] muerta de la risa ahí atrás”. “Me río de que Ana está muy tensa, Vicky le está hablando y no le gira ni la cara”, explicó la aludida.

Martín Berrocal comenzó a escarbar el de Milán con una cuchara y a criticar su gelatina, lo que no sentó nada bien a la actriz. “Te digo una cosa, mi vida, quizá no sea necesario del todo que vuelvas a insistir por segunda vez”, le llegó a advertir.

Tras las valoraciones, se vio que Milán había quedado muy afectada por el gesto de Martín Berrocal de remarcar el defecto de su plato ante los jueces. “Es jugar sucio”, le dijeron algunos de sus compañeros.

“Al ver la gelatina he pasado un poco como de vergüenza”, reconoció con los ojos empañados en lágrimas ante el jurado. “Que sufra por una gelatina... hija, en la vida hay tantas cosas”, soltó Martín Berrocal, lo que desató un nuevo enfrentamiento.

“Hubiera preferido que no levantaras la gelatina porque me parece que entre compañeros es innecesario cuando ya hay un defecto que es evidente”, expuso la intérprete. “A mí me parece que no hay que darle más importancia”, respondió la diseñadora. Puedes ver el momento completo aquí.