'MasterChef Celebrity' despide a su concursante "más querida" y emociona a TODOS

MasterChef Celebrity ya ha decidido quiénes serán los cuatro finalistas que se enfrentarán el próximo programa para luchar por situarse como ganador del concurso de cocina de TVE.

El programa comenzó con el anuncio del abandono definitivo de Verónica Forqué. “Estoy regular, necesito descansar. La última prueba de cocinado de equipos me agotó. Yo no soy de tirar la toalla. Hay que ser humilde y decir no puedo más, no puedo más”, explicó la actriz.

Tras esta decisión quedaban Miki Nadal, Juanma Castaño, Belén López, David Bustamante y Carmina Barrios. Los cinco han lucha este lunes y finalmente Nadal y Castaño han sido los primeros en clasificarse para la final en la prueba de exteriores, que ha tenido como escenario el restaurante DiverXO de Dabiz Muñoz en Madrid, y en la que han tenido que elaborar platos diseñados por el propio chef.

Ya en la prueba de eliminación, López, Bustamante y Barrios han tenido que realizar alta repostería al replicar un plato de Ricard Martínez. Barrios ha sido la primera en enfrentarse al veredicto de los jueces y no se ha mostrado muy convencida con el resultado al no haber podido acabarlo.

Barrios ha titulado su plato “muerte en el sofá”, ya que ha afirmado que es donde iba a ir ella ahora –en referencia al sofá donde van los eliminados–. “Comprendo que tú digas que vaya mierda”, ha señalado al chef invitado.

“Es evidente que no es una reproducción del postre de Ricard. Pero yo, no sé por qué me siento tremendamente orgulloso de ti”, la ha cortado en ese momento Jordi Cruz. ”¿Tú has visto todo lo que has currado? Hasta el último minuto, seguro que lo has visto difícil y no has sacado el pie del gas ni un momento, incluso pensando que quizás no lo terminarías”, ha continuado. “Cansada, agotada y aquí estás. El esfuerzo se te tiene que alabar sí o sí”, ha añadido.

“Después de una prueba extenuante como fue la anterior, vienes aquí, con otra prueba de alta cocina, compleja, complicada, difícil y que lo hayas peleado, me quito el sombrero. Eres un ejemplo de mujer luchadora, qué bestia, qué animal. Cuando alguien da todo lo que tiene dentro no se le puede exigir más, porque se ha vaciado. Enhorabuena”, ha expresado por su parte Pepe Rodríguez.