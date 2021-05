Gonzalo Miró "flipa" con la tensa relación de los concursantes de 'MasterChef' con esta compañera

"No es competitiva, es falsa. Es egocéntrica, todo el rato llamadas de atención... Cosas muy raras que todavía no habíamos visto", fuertes declaraciones de @VeroMChef9 y @AliciaMChef9 a @OfeliaMChef9 #MasterChef pic.twitter.com/KaWYUFtLEL

Poco después, y en un a parte, Miró le ha confesado a Flo, que está “flipando”. “Yo pensaba que nosotros nos llevábamos mal”, ha afirmado. “Hemos sido una edición muy respetuosa los unos con los otros”, ha concluido Flo, centrado en su plato.

Ofelia, por su parte, se ha mostrado sorprendida ante la situación con sus compañeros. “Me siento aislada del resto, derrotada, devastada, porque pensé que tenía algún amigo. Es más, tengo enemigos, que estoy alucinando”. Y ha admitido: “Ven cosas donde no las hay. A mí hay gente que me caen muy bien. Yo los adoro, que ellos no me adoren es cosa de ellos”.