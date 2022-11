Matthew Perry estaba tan "muerto por dentro" que no sintió nada en el final de 'Friends'

El actor Matthew Perry recuerda el final de la serie Friends de manera muy distinta a sus compañeros de reparto. En un fragmento de sus memorias, tituladas Friends, Lovers and the Big Terrible Thing (Amigos, amantes y aquello tan terrible, que llegará a España el 17 de noviembre con la editorial Contraluz) obtenido por BuzzFeed News, el intérprete desvela la ausencia de emoción que le supuso la llegada del último capítulo de la sitcom.

Sin embargo, no ocurrió en los suyos. “Habíamos rodado 237 episodios, incluido el último, titulado precisamente The Last One. Jennifer Aniston estaba sollozando —tras un rato, me sorprendió que le quedara agua en el cuerpo—. Incluso Matt LeBlanc estaba llorando. Pero yo no sentí nada”, admite.