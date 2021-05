Maud Vantours, papel y tijera

Por cortesía de White Paper By

Por cortesía de White Paper By

Por cortesía de White Paper By

Por cortesía de White Paper By

Es el caso de las amapolas que creó para el perfume Kenzo’s Flowers by Kenzo o el diseño de interiores para la casa Guerlain. La laboriosa y creativa labor artística de Maud Vantours tampoco ha pasado inadvertida para las principales instituciones culturales francesas ni para White paper by. Me entrevisto con ella para poder empezar cortar, superponer, doblar, esculpir…