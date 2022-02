Mavi Doñate recuerda los comentarios que recibió por salir con mascarilla al inicio del 2020

La actual corresponsal de TVE en París, Mavi Doñate, ha concedido una entrevista a 20 Minutos en la que ha hablado de su libro Bajo la mirada del dragón despierto, donde habla de los seis años que ha estado en China como voz de la televisión pública.

Doñate ha hablado del estallido de la pandemia en 2020 y ha recordado a los que la criticaban por aparecer en televisión con mascarilla llamándola alarmista.

“Me acuerdo de ciertas publicaciones que no vi en su momento, pero sí después, que me decían que salir en las informaciones con la mascarilla puesta era alarmismo y hacer circo. Y les intentaba explicar que en China era obligatorio, que te podían poner una multa”.

Para la periodista aragonesa las redes sociales cumplen una función buenísima y dan un feedback, aunque ha matizado que ella no responde a todo el mundo: “Yo estoy encantada de contestar a las personas que van con educación. A los haters, trolls o bots no entro, porque no se debe entrar a eso. Hay campañas de desacreditación y tienes que saber a quién contestas”.

Doñate, que tiene claro que nunca se sabrá el origen real de la pandemia, fija en el 23 de enero de 2020 como el día en el que se dio cuenta que era mucho más serio de lo que se decía en occidente. En esa fecha, comenta, el gobierno central de China cerró a cal y canto una provincia de la misma extensión que España, la séptima que más aporta riqueza al país, que se cerró a cal y canto. “Once millones de habitantes, sin sacar al perro, ni comprar el pan, ni cosas similares, durante 76 días al final”, añade.

“Los militares empezaron a ir para allá, levantaron dos hospitales de campaña, mandaron para allá a los sanitarios y médicos… algo estaba pasando. Y cuando empezaron a hacer eso nos dimos cuenta de que algo pasaba”, afirma.

Doñate lamenta que ese día, ese 23 de enero del 2020, no se pusiera el foco en China y en lo que estaba ocurriendo: “Si se hubiera hecho quizá no nos hubiera pillado tan desprevenidos. Es verdad que China reaccionó tarde, pero aún así habría dado tiempo a reaccionar y habríamos estado más prevenidos si hubiéramos mirado hacia allí. Y no quiero juzgar, no he querido hacerlo ni aquí, ni allí”.