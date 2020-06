Mayim Bialik confiesa el motivo por el que nunca ha visto 'The Big Bang Theory'

Amy Farrah Fowler ha sido uno de los personajes más queridos de la televisión durante más de 8 temporadas de The Big Bang Theory (Neox). La pareja de Sheldon Cooper en la ficción se convirtió de un papel secundario a protagonista en apenas dos temporadas, pero a pesar de su relevancia en la producción la actriz que le dio vida, Mayim Bialik, nunca se ha sentado a ver un episodio de la serie en casa, según ha confesado en una entrevista en el diario británico Metro.

Pero no porque no se sienta orgullosa de su trabajo ni porque no tenga un buen recuerdo de la serie. Bialik ha contado que solo ha visto las imágenes de la producción de la CBS dentro del set de rodaje. “Nunca he visto la mayoría de los episodios. Nunca me veo en televisión. Nunca me he sentado a ver un episodio de nuestra serie, nunca”, ha contado. Lo que sí ha visto en más de una ocasión son fragmentos de las escenas finales en el set de rodaje, pero ha asegurado que no tiene por costumbre ver en casa las producciones que protagoniza.

″He visto fragmentos en el set cuando se los mostraban a la audiencia, pero no, no me veo. Vi piezas pero era porque estaba allí, ¿sabes?”, ha recalcado.

La actriz ha contado también cómo enfrentaron el final de la serie y que se pusiera punto y final en abril de 2019. “Todo el elenco, hablamos de eso juntos, pero creo que la realidad de su finalización tardó mucho en establecerse”, ha señalado Bialik que ha recalcado que lo más extraño fue cuando tendrían que haber vuelto a grabar y no cuando se emitió el último capítulo de la 12ª temporada. “Lo más extraño no fue cuando terminamos de filmar en la primavera, fue en el otoño cuando hubiéramos vuelto a trabajar”, ha señalado.