Mayim Bialik, de 'The Big Bang Theory', ya no es así

CBS Photo Archive via Getty Images La actriz Mayim Bialik, en el capítulo final de 'The Big Bang Theory'.

La actriz Mayim Bialik aprovechó en mayo el final de The Big Bang Theory para despedirse del aspecto de su personaje, la científica Amy Farrah Fowler, y cambiar de look.

La intérprete cortó su larga melena y la dejó por encima de los hombros. Ese cambio no parece haber sido suficiente para ella, porque casi cinco meses después ha vuelto a recurrir a la tijera.

“Me lo he cortado. Corto de verdad. Y me he hecho algunas mechas azules”, escribió Bialik hace unas horas en Instagram junto a la imagen de su nuevo pelo.