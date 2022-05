El crack ha confesado que casi nadie supo su cambio de rumbo hasta última hora. “Tomé la decisión la semana pasada y no se la dije a mis compañeros. Todos estáis sorprendidos. Lo decidí después de haber llamado a Florentino Pérez. Tengo un gran respeto por ellos. Hicieron todo por facilitar mi llegada al club y les agradezco, yo tenía el deber de decírselo personalmente”.

En una multitudinaria rueda de prensa y en compañía del presidente, Al-Khelaifi, ha reconocido que “hace un año no pensaba estar aquí”. Entonces, rechazó renovar por el PSG, en un movimiento que parecía confirmar su futuro en el Bernabéu. Pero no. “Ahora firmé un nuevo contrato, una decisión personal. No miro en el futuro, ahora solo me centro en mi nuevo contrato. Lo que pasará en el futuro no lo sé. No sé dónde estaré en tres años”.