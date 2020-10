Me acuesto con un hombre 30 años mayor que yo. Así es el sexo geriátrico

Parece como si la gente pudiera bromear alegremente sobre su muerte por ser anciano, cosa que no harían si fuera de mi edad. El corazón de Patrick no ha dado ningún indicio de debilidad antes, durante o después del sexo. Sabemos que lo nuestro no durará eternamente, pero no vamos a perder ni un segundo lamentándonos por no tener 53 años los dos. La vida es incierta, y si uno de los dos va a morir practicando sexo, probablemente sea yo por lo mucho que me hace disfrutar.