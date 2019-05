Por qué me alegra no haber encontrado el amor hasta los 40

Estar soltera me consumía por dentro como un enorme tumor, lleno de ira y rencor por haber “fracasado” en los objetivos más importantes de la vida.

Cuando una amiga mía conoció a un hombre poco después de separarse, me cabreé y le solté una bronca por haberse colado en la “fila de los solteros”. Ahora me avergüenzo de haber actuado así, pero esa amargura me consumía entera. Me costaba ser comprensiva cuando mis amigas tenían problemas con su marido o su novio (me parecía que eran afortunados por poder tener esos problemas). Incluso dejé Facebook durante un año porque no era capaz de darle a “Me gusta” a ninguna publicación sobre bodas o bebés. No es que quisiera bebés, pero sí que quería a una persona con la que compartir mi vida.