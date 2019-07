Me enteré de que estaba embarazada 10 semanas antes de dar a luz

A la mañana siguiente, cuando mi pareja se fue a trabajar, me dijo que tenía la camiseta mojada, como si me estuvieran goteando los pezones. Pensando que estaba de broma, me despedí de él en la puerta de casa. Era mucho más probable que hubiera metido sin querer y sin darme cuenta los pezones en alguna taza de café. En cuanto cerré la puerta de casa, hice una búsqueda en Google: o estaba embarazada o tenía un tumor canceroso que requería atención inmediata.

Corrí al súper y compré dos tests de embarazo, volví corriendo a casa y utilicé ambos. Dos positivos. Mierda. Le envié un Whatsapp a mi pareja y volvió a casa para tranquilizarme, que no era misión sencilla, la verdad. Volví al médico esa misma tarde y solicité que me hiciera pruebas. En efecto, estaba embarazada. Según la ecografía, de 24 semanas.

Me sentí fatal porque había bebido alcohol estando embarazada sin saberlo y, evidentemente, dejé de hacerlo en cuanto lo descubrí. El alcohol añadía otro factor de riesgo a mi embarazo (y a la gente le encantaba recordármelo), así que también añadía presión a una situación ya bastante estresante de por sí.

Estaba aterrorizada, y aunque en ningún momento me había planteado tener un hijo, imagino que es igual de intimidante para las mujeres que siempre han querido tener uno. No tenía ni idea de adónde acudir o con quién hablar. Pese a todo, tuve suerte. El equipo médico me fue dando consejos todos los días hasta que confirmaron que era un niño. No pusieron ni una sola cara rara con mis preguntas, que probablemente eran ridículas, e hicieron que me sintiera como una princesa durante los primeros días.

Cuando me confirmaron que estaba embarazada, alguien me dijo que no me preocupara por el parto. Aunque yo no supiera qué hacer, mi cuerpo sí que lo sabría y lo haría por mí. Me resultó un consejo muy útil y confiaba en que, con todo ese equipo médico y con buenas matronas, todo saldría bien.

Las siguientes semanas pasaron volando y yo ni siquiera tuve tiempo de asustarme ni de darle demasiadas vueltas, algo que acabó siendo positivo. Mi pareja y yo organizamos todo lo que pudimos para estar listos para la llegada del bebé. Nos comunicábamos mucho para darnos confianza y ponernos de acuerdo en qué clase de padres queríamos ser. No me quedaba tiempo para asistir a clases de preparación para la maternidad, pero sí que leí un par de libros que no me intimidaron, como The Unmumsy Mum.

No solo descubrí muy tarde que estaba embarazada, sino que también se me adelantó el parto. Me acababa de acomodar bajo las sábanas una noche cuando noté que había mojado la ropa de cama. Solo estaba de 35 semanas, así que di por hecho que simplemente se estaban empezando a comprimir las cosas ahí dentro, para desgracia de mi vejiga. Sin embargo, cuando me senté en la taza del váter, no pude dejar de hacer pis.