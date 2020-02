Me gano la vida organizando fiestas sexuales y no lo cambiaría por nada

Nunca he querido un trabajo corriente de 9 de la mañana a 5 de la tarde y, para se sincera, me habían despedido de la mayoría de mis trabajos anteriores. Era una soñadora. Mi mente vagaba y no era capaz de estar concentrada y en calma. No estaba hecha para tener a un jefe revisando lo que hacía cada cinco segundos. Una parte de mí me pedía que hiciera alguna locura.