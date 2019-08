Me gusta tanto vivir con mi mejor amiga que me compré una casa con ella y su marido

Nuestra amistad era y sigue siendo completamente platónica, aunque la gente se hace preguntas. A lo largo de los años, cada una hemos tenido citas por nuestra cuenta, ella con hombres y yo con mujeres. En algún momento, decidimos empezar a vivir así. Nuestra capacidad para cooperar y coordinar proyectos juntas es algo sin precedentes en mi vida. Sentí que tenía una compañera de vida que no había tenido nunca antes, ni siquiera en mi matrimonio. Tras un par de años, nos mudamos desde la pequeña ciudad en la que trabajábamos a una más grande, y cuando la vi anontando cosas en un portapapeles mientras mirábamos pisos, me hizo estar incluso más segura de que estábamos haciendo lo correcto.

Lo que pasa es que no era ningún error. Los tres llevábamos un tiempo viviendo juntos, pero es comprensible que quisieran confirmar la dirección porque la forma en que vivimos no es muy habitual. No es lo más común que unos adultos que no son familia (entre ellos, una madre) y que tienen más de 30 años vivan juntos por decisión propia, aunque yo creo que debería serlo.

No sabría decir cuál fue el punto de inflexión, si fue cuando entró a formar parte del núcleo interno que toda mujer tiene en el que no le importa ir sin sujetador o aquella vez que entré al salón de medianoche y me lo encontré viendo una película de kung fu mientras se afilaba el sable, algo que me hizo mucha gracia. Empecé a considerarlo no solo soportable, sino entrañable. Quizás ayudó que adoptara a una perra cuando se vino a vivir con nosotras y, como han decidido no tener hijos y mis hijos ya son adultos, los tres la criamos juntos, como una familia.

Debo admitir que al principio me pareció que aceptó con intención de que fuera algo temporal. Daba por hecho que solo decía que sí por el momento y que en su mente, en cuanto estuvieran prometidos o casados o en cuanto hubiera pasado el tiempo sificiente, nosotras renunciaríamos a vivir juntas o él tendría suficiente poder de decisión como para forzar mi marcha. Le guardé rencor por esas imaginaciones mías. Los dos primeros años que vivió con nosotras (2015 y 2016) fueron duros. Yo me ponía a la defensiva por lo que pudieran pensar de nosotros, así que cuando alguien me preguntaba cómo hacía para vivir con Maggie y Matt, yo les corregía y les decía que era Matt el que estaba viviendo con nosotras.

Llevábamos tres años viviendo juntas cuando se enamoró de un compañero de trabajo nuevo, un tío prudente y adorable con barba y pinta de empollón. Le explicó que, a la hora de vivir juntos, ella y yo éramos un paquete indivisible, y que si quería vivir con ella o si se llegaban a casar, yo formaría parte de la familia. Yo también les he dado esa charla a unas pocas mujeres con las que he salido y, salvo una, las demás no se lo tomaron bien, pero Matt aceptó.

Aun así, la sociedad en general sigue pensando que una familia solo puede estar basada en el amor romántico. Eso me parece un poco absurdo, teniendo en cuenta los pocos matrimonios que perduran. En mi opinión, lo que les gusta a esas personas es su atracción a la pasión propia del amor romántico. Sin embargo, las amistades también pueden ser apasionadas. Puedes encontrar en cualquier compilación de historia o de literatura lo efusivas y apasionadas que eran las cartas que se solían mandar los amigos, y no todos eran homosexuales en secreto.

Por muy cómoda que estuviera yo, la gente empezó a incomodarse justo antes de la boda. Algunos me preguntaron dónde me iba a mudar cuando se casaran, como si fuera imposible que siguiéramos en la misma situación. Todavía hay amigos cercanos que empiezan sus frases con cuidado: “Entonces, ¿aún estáis...?” y completan con gestos una pregunta que piensan que quizás es demasiado personal. Estoy segura de que se arrepienten de haber preguntado, ya que casi siempre les respondo con un discurso apasionado, ensayado en la ducha y probablemente insufrible sobre la estrechez de miras de nuestra cultura, que prioriza el amor romántico por delante de todos los demás tipos de amor.

Como metomentodo que soy, lo entiendo. Sin embargo, hay cosas que sé que no hay que preguntarle a un desconocido. Durante la mudanza aprendí que no es un código universal. Ha habido un montón de obreros, repartidores y demás proveedores de servicios que nos han preguntado por nuestra situación como si les debiéramos una explicación. Pillé al instalador del cable preguntándole en voz baja a Matt si teníamos “algún tipo alternativo de vida en esta casa”. Mi madre se preguntaba lo mismo y nunca olvidaré el terrible temblor de su voz cuando se atrevió a preguntarme si estábamos en “una especie de triángulo amoroso”.

Tuvimos que cambiar de agente inmobiliaria porque hacía comentarios trasnochados como: “Aquí puede guardar la señora su colección de zapatos y ahí hay un hueco perfecto para las cañas de pescar del caballero”. No sabía qué hacer conmigo, así que señalaba a la entrada secundaria de la casa y decía: “Y esa es perfecta para ti”, como si me interesara entrar y salir de casa a escondidas.

No era el caso. Maggie y yo nos llamábamos “compañeras de vida platónicas”, pero solo porque entonces aún no sabíamos que en realidad éramos una familia. Quizás no nos dimos cuenta porque estábamos de luna de miel, nunca discutíamos y no hacíamos más que leer nuestras respectivas poesías y elaborar minuciosas invitaciones para nuestra siguiente fiesta temática, pero ahora lo tenemos claro. O puede que no la viera como mi familia porque en mi “familia” ha habido una relación muy tensa desde que era niña. Me he distanciado de mis padres y mi hermana, simpatizantes de Trump, y ni siquiera mis mejores experiencias con el matrimonio y criando a mis hijos han conseguido deshacer la incomodidad que me invade cuando surge el tema de las familias.

Por mucho que me guste vivir así, sigue siendo tabú, más incluso que mi sexualidad, sorprendentemente. La gente al menos sabe qué es lo que puede esperar de los homosexuales, pero como cultura, consideramos las amistades como un lujo del que podemos prescindir después de casarnos (muchos incluso consideran una obligación desprenderse de las amistades al casarse). Utilizamos frases como “solo somos amigos”, no celebramos los hitos de las amistades como los aniversarios y actuamos como si los hombres ni siquiera necesitaran tener amigos. Sin embargo, todos los días sale un nuevo artículo sobre la epidemia de soledad que afecta a gente de todos los grupos sociales: a los mayores, a los hombres, a las mujeres, a los millennials… Los millennials y la generación Z utilizan la cultura de los memes para quitarle hierro al dolor que les produce no tener amigos.

Nuestra salud mental colectiva es un caos. Trabajamos más horas y cobramos menos, no tenemos tiempo para socializar y cuando lo hacemos, es un milagro que una persona pueda superar su depresión y su ansiedad el tiempo suficiente para salir de casa. Las convenciones sociales establecen que solo pueden compartir piso los jóvenes o quienes no tienen suficiente dinero para vivir por su cuenta, pero ¿no sería estupendo si todo el mundo viviera con gente no por compartir lazos de sangre o por dependencia, sino porque los ha elegido porque encajan como familia?