"¿Me ha llamado mala persona o asquerosamente fascista?": ojo a la respuesta de Compromís a Vox

La senadora de Vox Yolanda Merelo ha protagonizado este miércoles un rifirrafe con Carles Mulet, de Compromís, durante un debate sobre la inmigración.

Todo ha ocurrido cuando Merelo ha rechazado las enmiendas de izquierda confederal al considerarlas “de carácter muy general”. “Son inespecíficas y no aportan nada y las otras cambian por completo el objeto de nuestra moción”, ha criticado.

Y justo después ha añadido: “Lo que sí no me ha quedado muy claro por parte del señor Mulet es si me ha llamado mala persona o asquerosamente fascista”.

En ese momento, las cámaras han enfocado al senador de Compromís, que ha hecho un gesto inequívoco que significaba: “Las dos cosas”. Eso ha provocado un evidente run-run en la Cámara que ha impedido continuar a la senadora de Vox.

“Me gustaría que se me respetara cada vez que hablo porque yo respeto”, ha pedido Merelo, que ha provocado la intervención del presidente de Senado, Ander Gil, para pedir silencio.

Poco antes, la senadora de Vox había dicho que la inmigración es un fenómeno que históricamente ha afectado a las sociedades en términos positivos y negativos. Por eso afirmó que se debe evitar la entrada de inmigrantes de forma ilegal.

″¿Qué futuro les depara a los españoles, que son quienes pagan las consecuencias de esta invasión inmigratoria que se supera año tras año?”, preguntó en su discurso.

Además, Merelo aseguró que “los medios cómplices” silencian “la invasión migratoria” que, a su juicio, está provocando el Gobierno.