Me han visto más de 50 médicos y ninguno sabe qué me pasa

Ojalá pudiera deciros qué me pasa. Pero, por encima de eso, me gustaría que no fuera necesario conocer el nombre concreto de mi enfermedad para que me tomaran en serio. Si cambiamos el lenguaje con el que hablamos de las enfermedades, será más fácil admitir nuevos paradigmas de forma que no haya solo historias de curación, sino también de aceptación.

Este post fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.