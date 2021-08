'Me importa un comino'

Karl Hendon via Getty Images

Sesteando junto a la Fuente de la Teja, me narró esta broma que juró verídica. Aclararé que en mis Montes de Toledo, comino, obviamente por similitud fonética con chumino, era, en aquel tiempo opresivo y sepia, uno de los tantos nombres con que se aludía al sexo femenino y, por ende, malsonante.

El mote adquiría tal protagonismo en mi comarca, que cuando en pleno Plan Marshall nos sobornaban con leche en polvo, y al pasar lista, alguno perdió la vez al no reconocer cómo se llamaba.

-“Es su costumbre”, intervino mi abuela. “A Doña Lupe, la maestra, le gustan. Me ha dicho que cantan enfados”.

– “No me jodas, donde estén Molina, Valderrama, la Paquera... No me compares, mujer”.