Cayetano Martínez de Irujo se ha sincerado este miércoles en el programa Lazos de Sangre (TVE). El hijo de la duquesa de Alba ha confesado cómo vivió la pérdida de su padre cuando era solo un niño, su boda y su relación con su exmujer Genoveva Casanova y, por primera vez, sacó a la luz uno de los episodios más duros de su infancia: el maltrato que sufría por parte de las cuidadoras.

El jinete ha confesado que las nannies le propinaban palizas: “Me inflaban a tortas”. Esta experiencia hizo que tuviera que pedir ayuda psicológica durante su estancia en Estado Unidos. “He ido a todas las terapias que he tenido que hacer. Haces camino al andar. A lo largo de mi vida caía en agujeros. Y llegó un momento en que pensé: lo tengo que resolver porque no soy feliz”, ha detallado entre lágrimas.

Además, la mala relación con sus cuidadoras se incrementó cuando él quiso opinar y mostrar su punto de vista. “No te dejaban opinar, ni decidir... Cuando me empecé a revelar me pegaban”, ha señalado. “Como para no rebelarme. Teníamos 14 años y la nany no nos dejaba escoger la ropa”, ha añadido.

Puedes ver la entrevista completa aquí.

Para Martínez de Irujo, la muerte de su padre incentivó ese trauma infantil, que no ha podido superar hasta 40 años después, a los 50: “No levanté cabeza hasta que hice terapia con la psicóloga que me dijo que mi padre no me había abandonado. Que estaba conmigo. Me quedé huérfano allí… No poderme despedir de él. He tardado 40 años en resolver esto”.

El secretismo con el que se trató la muerte de su padre y los conflictos posteriores entre hermanos se debió, según ha contado, a que su madre era hija única. “Mamá era como una emperatriz. Nos saludaba muy cariñosa, pero cada mañana nos daba las instrucciones del día. Nos daba órdenes. Era hija única y no sabía lo que era tener hermanos, lo que era el trato familiar”, ha señalado.