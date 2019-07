Me niego a sentirme culpable por no decirles a los hombres que estoy casada

¿Y eso por qué? Al final, sea el hombre consciente o no, existe un respeto inherente de hombre a hombre, sobre todo en lo relativo a “su chica”. Como si fuera una roca especial en la prehistoria, el hombre que propone el desafío concibe a la mujer como una preciada posesión del hombre desafiado, no como una entidad independiente con sus propios pensamientos, sentimientos y opiniones. Parece como si nuestras expectativas sociales aún tuvieran que evolucionar para adaptarse a nuestra época y lo único que sustenta como aceptable este sentido de la propiedad fuera la forma de hacer las cosas en el pasado. Esta danza patriarcal, que ha existido desde mucho antes de lo que podemos recordar, sigue vigente hoy.

Me gustaría interactuar con otros hombres sin sentirme responsable de su posible atracción sexual hacia mí. He tenido más relaciones de las que me gustaría admitir en las que me sentí culpable por hablar con hombres que no eran mi pareja. Me vigilaba a mí misma para asegurarme de mantener la paz y evitar cualquier acusación y, a veces, conductas abusivas.

Por lo tanto, el contexto, aunque fuera una conversación sobre un trabajo para la universidad, era irrelevante. Si no mencionaba a mi novio (el único hombre para el que tenía ojos, mi media naranja, por supuesto) estaba haciendo algo muy malo, ya que estos hombres podían ver mi aparente falta de pareja como una invitación. Me sentía sucia, egoísta y, en las peores ocasiones, pensaba que me merecía todos los insultos que me dedicaban mis novios, algo que ya sé reconocer claramente como abuso emocional.