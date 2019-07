"Me parece fatal": críticas por lo ocurrido con Isabel Pantoja nada más empezar 'Supervivientes'

Supervivientes está llegando a su fin y los ánimos están cada vez peor y queda la fuerza justa para afrontar los últimos días de concurso.

Tal es así que, este martes, en Tierra de nadie, el programa que presenta Carlos Sobera en Telecinco (y luego en Cuatro), Isabel Pantoja ha dicho basta. La tonadillera no ha querido participar en la prueba de recompensa porque está muy agotada.

“No tengo energía, no tengo fuerzas, si fuese de grupo sí pero al ser individual no lo voy a hacer”, ha afirmado Isabel Pantoja. Dakota, en un primer momento no ha participado para que no le cayese barro a los ojos pero finalmente sí ha participado.