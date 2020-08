"Me pareció un milagro que nadie lo hubiese atropellado": la tierna historia de César Zafra (Cs) y su perro adoptado Nico

Hace ya 11 años, volviendo de un festival de música, lo encontré en una carretera secundaria y no pude dejarlo allí. Vi una cosa pequeña y negra en mitad de la carretera. Por suerte, tuve tiempo para frenar con cuidado. Me pareció un milagro que nadie lo hubiese atropellado. Estaba sucio y muy delgado, se le notaban todas las costillas. Estaba claro que llevaba días vagando, así que lo subí al coche sin pensármelo.

Lo que más me partió el corazón es que paramos a echar gasolina y no quería ni bajarse del miedo que tenía a quedarse solo otra vez. Al llegar a Madrid, fui directo al veterinario y me confirmó que no tenía chip. La verdad es que me alegré, porque quería que Nico se quedase conmigo