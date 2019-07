Me quedé embarazada pese a tener un DIU y casi me muero

Creo que me desmayo unos segundos y cuando despierto tengo que ir corriendo al baño para vomitar. Me voy a casa y descanso, pero cada vez que intento levantarme, me mareo y tengo que volver a sentarme. El mundo está borroso. Pienso que es un virus o algo así, además de los despiadados calambres. Siento mi cuerpo como si estuviera muriendo. Estoy hecha polvo, débil y me recorre un dolor palpitante y punzante.

Unos días antes de la cita, me encuentro bien al salir de casa por la mañana (o todo lo bien que he llegado a estar durante las últimas semanas), pero para cuando llego al trabajo media hora después, tengo náuseas y mareos. Decido que adelantaré alguna tarea y me iré pronto a casa. Estoy al teléfono cuando todo empieza a dar vueltas y se me nubla la vista. Pido disculpas por tener que colgar y me dirijo al despacho de mi jefe para tumbarme un minuto. De repente me fallan las piernas y me caigo. No me golpeo la cabeza con la esquina de la mesa de milagro.

Después de casi dos semanas, aún no han remitido el sangrado ni los intensos calambres, de modo que pido cita para mi ginecóloga a la semana siguiente. El administrativo que coge el teléfono me pregunta si mi problema es una urgencia y le digo que no, que solo tengo una regla que no se acaba. Doy por hecho que habrá acabado cuando llegue el día de la cita.

Nunca había sufrido calambres y, desde que me introdujeron el DIU, casi ni he tenido la regla, así que esta es una experiencia novedosa e inquietante. ”¿De esto se han estado quejando mis amigas desde los 13 años?”, me pregunto. ”¿Cómo es posible que la gente se levante y vaya a trabajar soportando este dolor?”.

“Estoy en un congreso y mi útero está intentando matarme”, le escribo a una amiga. Estoy sangrando más de lo que suelo sangrar con la regla y los calambres me tienen retorcida de dolor. No me puedo concentrar en las estrategias de recaudación de fondos y apenas puedo tomar un par de bocados del postre que nos han servido.

Llevo tres años con un DIU de tipo Mirena dentro de mí y nunca he tenido problemas. Me resulta práctico lo de no tener que tomarme una pastilla todos los días y los DIU son de los métodos anticonceptivos más efectivos (o los más efectivos) del mercado. Se me ocurre que quizás haya ido algo mal con mi DIU, pero la intensidad del dolor va variando e imagino que si el DIU se me hubiera soltado de algún modo y estuviera clavándose en las paredes de mi útero, el dolor sería constante.

La ginecóloga me dice que si hay una hemorragia importante con el DIU tienen que hacer pruebas de embarazo, solo por si acaso. Asegura que es extremadamente raro e insiste en que el test de embarazo es una mera precaución.

El test da positivo. ”¡Eres mi primera paciente con DIU que se queda embarazada!”, exclama, pero añade que el sangrado no es buena señal. Es posible que haya sufrido un aborto espontáneo y me tienen que hacer una ecografía para ver si el feto es viable, pero el administrativo me dice que hay una lista de espera de ocho semanas. La idea de no saber qué le pasará a mi cuerpo durante dos meses y de tener que soportar este dolor más tiempo hace que me eche a llorar ahí mismo en el mostrador de recepción y la doctora me promete que me verá lo antes posible.

Llamo a mi prometido, Dylan, porque estoy conduciendo en círculos, llorando histérica y no encuentro la salida del aparcamiento. Como siempre, lo racionaliza y me tranquiliza. “Todo va a ir bien”, me dice. Estoy en el trabajo al día siguiente cuando me llaman para decirme que la médica tiene un hueco libre esta misma mañana. Mi coche está en el taller, así que me tiene que llevar Dylan. Mi perra está conmigo, como es bastante habitual en mi trabajo, así que Dylan se la lleva a pasear al parque mientras yo espero.

La técnica que me está haciendo la ecografía no sabe qué es lo que me pasa, así que llama a un médico que a su vez llama a otro. Se amontonan en torno a mí, intentando descifrar ese lío grisáceo de la pantalla. Parecen dibujos animados en blanco y negro. Pasa casi media hora hasta que llegan a la conclusión de que tengo un feto en la trompa de Falopio izquierda y que es muy tarde para tratarlo con medicamentos. Me tienen que operar hoy. Uno de los residentes me dice que un embarazo ectópico, que significa que el óvulo fecundado no ha anidado en el útero, es una “bomba de relojería”. Todavía no saben que ya lo he perdido.