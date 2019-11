Me quedé viuda por sorpresa a los 29 y luego descubrí las infidelidades de mi marido

Pero esta situación es diferente. No hay ningún límite profesional. Se me crea un nudo en el estómago y me arriesgo a mirar el rostro familiar que hay dos mesas más allá. Su mirada se cruza con la mía y su rostro refleja su molestia. El terror me mantiene atornillada a mi asiento. Tengo demasiado miedo para huir por si me agarra del brazo al pasar a su lado, pero estoy demasiado histérica como para fingir que todo va bien.