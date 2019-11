Cuando me violaron dejé de tener citas, pero sigo queriendo estar con alguien

No recuerdo cómo sucedió, pero creo que algo dentro de mi cerebro me ha hecho perder el deseo sexual. He creado una verdadera barrera mental y me da miedo que alguien se acerque a ella. He llegado a un punto en el que ni siquiera me gusta nadie y esa no soy yo. Estoy pensando en volver a terapia. Necesito afrontar correctamente lo que me sucedió.

Este post fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Reino Unido y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.