Muere el cantante y actor Meat Loaf a los 74 años

Richard Lautens via Getty Images Meat Loaf durante una actuación con motivo de un tour homenaje a su disco Bat Our Of Hell en mayo de 2020.

Durante su prolífica carrera en el mundo del cine y la música, Meat Loaf ha protagonizado más de 65 películas, entre ellas El club de la lucha, Focus o Rocky Horror Picture Show.

A nivel musical, su disco Bat Out of Hell es uno de los 10 álbumes más vendidos de la historia, así como las otras dos entregas de la trilogía, con las que ha conseguido vender cerca de 50 millones de copias en todo el mundo. De hecho, se dice que su disco Bat Out of Hell vende cada año 200.000 copias.

En total, cuenta con más de 100 millones de copias vendidas de su discografía. Sus sencillos Two of Three Ain’t Bad y Paradise by the Dashboard Light, ambos pertenecientes a Bat Out of Hell, alcanzaron el puesto número 11 y el número 39 en el Billboard Hot 100, respectivamente, fueron certificados como singles de platino en 2018.