Mediaset España despide a Marta López por su "actitud públicamente irresponsable"

López fue noticia en pleno confinamiento por el llamado Merlosgate. El periodista Alfonso Merlos, su pareja entonces, fue pillado con otra mujer mientras grababa en el programa de YouTube, Estado de Alarma.

Hace unos días, López fue criticada por sus compañeros después de que publicara en sus redes sociales unas imágenes desde Marbella rodeada de gente y sin respetar las medidas de seguridad pertinentes.

“Me parece de vergüenza que cuando están diciendo que cada vez hay más infectados, que se van a saturar los hospitales… irnos de fiesta a pegar la carita el uno con el otro y luego publicarlo en redes sociales, me parece no estar en este mundo. Es no preocuparse por el resto de la gente que está en su casa y tiene miedo, mascarillas, no queremos ser ejemplo de nada ni queremos decirle a nadie cómo hacer las cosas pero aquí hay que decir las cosas como son”, dijo entonces Kiko Hernández.

La noticia del despido de López llega en medio de los rumores de que, por un positivo en coronavirus, Sálvame y Ya es mediodía tienen varios de sus colaboradores y presentadores en cuarentena a la espera de que se hagan los test pertinentes.