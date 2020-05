Susanna Griso se emociona con las palabras de este médico con coronavirus al ver a los políticos en el Congreso

Espinosa ha asegurado que en el Summa ha trabajado con distintos equipos: “Yo no sé a qué vota cada uno. Lo que sí tengo claro es que tenemos un objetivo común, nuestro paciente, y ahí no hay más que discutir”.

“En la planta en la que he estado todos tenían el mismo objetivo y sin embargo veo que aquí [el Congreso] hay un montón de gente que está todo el día peleándose. Yo no pido si unos llevan razón o no llevan razón, pero parece que no tenemos todos el mismo objetivo y ese es el gran problema, ese es el gran cabreo que te genera todo esto”, ha proseguido mientras que a Susanna Griso se la veía visiblemente conmovida.

Espinosa ha advertido de la dureza del coronavirus: “Con esas discusiones lo que estamos haciendo es que la gente salga a la calle sin ningún cuidado y esto es muy jodido. 58 años y enganchado a una fuente de oxígeno”.

“Lo que más me jode es que no seamos capaces de ponernos de acuerdo para transmitir a la población que esto realmente es muy grave, de verdad”, ha concluido.

Griso ha tenido dificultades para poder recuperar la voz para despedirle: “Salvador, qué inspirados estuvieron sus padres cuando le pusieron este nombre”.