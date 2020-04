Ayuso: "Durante uno o dos años pediré a los madrileños medidas de protección individual"

La presidenta ha insistido en que los test han sido probados en España para garantizar su calidad, y se van a empezar a realizar al personal sanitario ya sus familias, aunque se harán también test selectivos que ayuden a conocer cómo se comporta el virus, cómo son los anticuerpos que deja, con el fin de saber cómo va a evolucionar una pandemia que “va para largo”.



“Mientras llega la vacuna y la solución definitiva, hay que saber cómo evoluciona; queremos estudiarlo y queremos que Madrid sea una de las regiones más seguras. No se puede señalar a Madrid como epicentro de la pandemia y quedarnos de brazos cruzados”, ha asegurado.



Los test, según ha detallado, se realizarán a determinadas personas -a cuantas más mejor- a las que se hará un seguimiento de varias semanas para saber qué anticuerpos deja el virus, quién contagia y quién no, o cómo se propaga el virus con el calor.



Es necesario que estos test sean “masivos”, y será un grupo de expertos el que decida a qué personas conviene realizarlos para que el estudio “tenga una razón de ser” y permita elaborar un plan contra el virus, porque para tomar la decisión de volver paulatinamente a la normalidad hace falta una “estrategia”, y “si no, no sirve de nada”.



Todo ello con el objetivo de saber más del virus y, ante la posibilidad de que haya un repunte de la pandemia en otoño, contar entonces con una “estrategia clara” para “no perder el tiempo” y que estas pruebas no se hagan “en balde”.