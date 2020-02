Los medios tratan tan mal a los famosos porque tú sigues leyendo sus artículos

Yo era consciente de esto cuando escribí sobre Caroline Flack un día tranquilo de hace casi diez años. Utilizando un tono que me sentí alentada a usar porque era el que estaban utilizando todos los medios, me salió una publicación innecesariamente dura que a Caroline le molestó. Me enteré porque me lo hizo saber mi editor después de eliminar la noticia.

Ese mismo editor me hizo sentarme y observó (correctamente) que solo había sido desagradable porque no me sentía bien conmigo misma. Me ayudó a mejorar en ese aspecto y, a día de hoy, intento ser más incisiva con los menos vulnerables y no al revés. Asumo toda mi responsabilidad por haber contribuido al malestar de Caroline, por ese artículo que no dudo que melló en cierta medida su autoestima, y por ello pido disculpas a su familia y a sus amigos.