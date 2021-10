Qué es la dismorfia corporal que padece Megan Fox

View this post on Instagram

Durante la charla su pareja también se sincera acerca de su salud mental. El músico sufre estrés postraumático por su difícil infancia, además de problemas con las drogas. “Básicamente intento vivir sin morirme rápido todos los días”, afirmó. En esa labor, asegura que tiene el apoyo de la actriz: “Me ha ayudado a darme cuenta de que no puedes enterrar tus traumas. Nadie sabe nada sobre mí. No saben lo profundo que es el agujero de la madriguera de mi infancia y todo lo que mi cuerpo ha almacenado en él”.

Una relación de lo más intensa

La pareja, que se conoció en el rodaje de Midnight in the Switchgrass, bromea acerca de que no se acuerdan de sus caras en ese momento, sólo ella rememora que él olía a marihuana. “Creo que no se nos estaba permitido vernos el uno al otro. Que no teníamos que encontrarnos aquella noche, así que nuestras almas, nuestros guías espirituales, nos alejaron el uno del otro”, teoriza la protagonista de Transformers sobre ese primer encuentro.