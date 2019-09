Megan Fox explica por qué su hijo va con vestidos de niña al colegio

Han Myung-Gu via Getty Images

Han Myung-Gu via Getty Images La actriz Megan Fox, fotografiada el 25 de septiembre de 2019 en Seúl (Corea del Sur).

En agosto de 2017 la actriz Megan Fox fue duramente criticada tras colgar una fotografía en la que se veía a su hijo mayor, Noah, vestido como Elsa, la princesa de Frozen.

Esa no ha sido la única vez en la que el pequeño ha llevado vestidos y, como ha contado ahora la actriz, incluso va al colegio con ellos. La protagonista de Transformers se ha sincerado este jueves acerca de este asunto en una entrevista en The Talk que recoge People en la que explica que al pequeño, de 6 años, le gusta mucho la moda.

″Él se viste a veces y en algunas ocasiones le gusta ponerse vestidos”, afirma Fox. “Va a un colegio muy hippy y muy liberal pero incluso allí hay niños que dicen que ‘los chicos no llevan vestidos’ o ’que no visten de rosa”.

“Trato de enseñarle a tener confianza en sí mismo sin importar lo que digan los demás”, asegura la actriz, que tiene otros dos hijos con Brian Austin Green: Journey, de 3 años, y Bodhi, de 5.

Según cuenta, dos días antes de la entrevista Noah fue con vestido al colegio. Al llegar a casa, le preguntó si sus amigos habían dicho algo. ”Él estaba en plan ’Bueno, todos los chicos se rieron cuando entré pero no me importa, me encantan los vestidos”, relata la actriz.

La pasión del niño por la moda es tal que incluso ha diseñado prendas y le da consejos sobre moda a su madre.