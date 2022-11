Megara: "España tiene una asignatura pendiente con el rock"

Megara no tiene miedo a los puristas del género que devalúen su obra ni tampoco la tibia acogida con el que la audiencia general suele recibir al rock en este tipo de concursos. “En el momento en el que el rock tenga visibilidad en medios más mainstream, España mirará al rock a los ojos”, señalan. Y ellos se ofrecen en sacrificio para inmortalizar la música sobre la que un día Gene Simmons dijo: “Lo que más me gustaba es que no pedía permiso, simplemente decía: Soy así. Ámenme o déjenme. Eso es rock n’roll. Es desafiar y decir: Adelante, da tu mejor golpe”.

- Kenzy: Exacto. Ellos están consiguiendo que mucha gente que no escuchaba rock se suba ahora al carro. Es un soplo de aire fresco para el género y a nosotros nos encanta su música. - Vosotros habéis creado un subgénero, al que denomináis ‘fucsia rock’. ¿Qué es exactamente? Rober: Lo cierto es que a nosotros nunca nos han gustado las etiquetas, pero desde que empezamos con la banda tuvimos que definir lo que hacíamos. Nos preguntaban si hacíamos rock, metal o cualquier otro estilo, y nosotros no nos veíamos encasillados en ninguno. Lo nuestro es fucsia rock y engloba varios estilos. Nos gusta el pop o el rock y plasmamos nuestros gustos en nuestras canciones. Y tiene una mezcla de todo eso.

- Rober: Claro que no. Hemos recibido muchas críticas a lo largo de estos años. Pero los puristas que sigan escuchando la música que les gusta. Nosotros vamos a seguir con nuestro estilo.



- Kenzy: A Rosalía también le ha pasado eso con el flamenco. Pero luego te vas a un concierto de flamenco puro y no hay la misma gente que en un concierto de Rosalía. Nosotros intentamos llegar al mayor número de personas posible, aunque si te digo la verdad realmente hacemos lo que nos apetece. Para el género, venimos bien. Somos un grupo fácil de disfrutar para alguien que no escucha habitualmente rock.



- ¿Cómo definiríais Arcadia, vuestra canción para el Benidorm Fest?



Rober: Es la canción de la que estamos más orgullosos hasta la fecha. Y decir eso creo que es la mejor defensa que puedo hacer del tema. Va a sorprender porque tiene un poco de todo. A la gente de nuestro entorno que ya la ha escuchado le ha encantado.



- ¿Estáis ya trabajando en la puesta en escena? ¿Tenéis un concepto claro?



- Lenzy: Por ahora, no. Todo esto del Benidorm Fest ha pasado muy rápido y ahora estamos volcados en la presentación del disco. Pero, por supuesto, se nos vienen ideas a la cabeza. El grueso del trabajo viene ahora y nos vamos a centrar en esta oportunidad.