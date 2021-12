Meghan Markle gana su batalla legal contra el tabloide que publicó una carta privada a su padre

Dia Dipasupil via Getty Images

El tabloide británico The Mail On Sunday, del grupo Associated Newspapers Limited (ANL), ha perdido este jueves su impugnación en los tribunales de un fallo a favor de Meghan Markle acerca de la publicación de una carta personal y privada a su padre, Thomas Markle, que reprodujo en cinco artículos publicados en agosto de 2018.