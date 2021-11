Meghan Markle se salta todos los protocolos y hace algo impensable

Después de la más que sonada entrevista con Oprah Winfrey , Meghan Markle parece no haberse cansado de los focos y de las charlas mediáticas en Estados Unidos y este jueves visitó The Ellen Show, el programa de Ellen DeGeneres, y allí dio varios momentos que han sorprendido a muchos.

La duquesa de Sussex estuvo tan distendida que llegó a protagonizar una cámara oculta que desafiaba todos los protocolos y sorprendió a los vendedores de unos puestos que se colocan cerca del estudio de The Ellen Show.

Doble promoción: su reivindicación por la maternidad y su libro infantil

Markle aprovechó su intervención en el programa para hacer un llamamiento sobre este asunto. “Creo que la gente realmente olvida, o ni siquiera sabe, que en este país, es uno de los únicos seis países en todo el mundo, y el único rico, que no exige tener un programa federal de bajas remuneradas”, señaló.

“Todo el mundo lo sabe, especialmente si ha tenido un hijo e incluso si no lo ha tenido, sabe lo difícil que es y lo crítico que es en esas primeras semanas, si no meses, estar juntos como familia. Y el hecho de que no ofrezcamos eso aquí es algo que ahora, como madre de dos hijos, haré todo lo que pueda para asegurarme de que podamos implementarlo”, explicó.