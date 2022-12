Meghan Markle, sobre sus ideas suicidas: "Quise buscar ayuda, pero no me dejaron"

Jonathan Brady - PA Images via Getty Images

Es la madre de ella, Doria Ragland, quien introduce el tema en el cuarto episodio. “Recuerdo que ella me dijo que había querido quitarse la vida, y eso me rompió el corazón”, rememora ante la cámara.

“Sabía que lo estaba pasando mal. Bueno, los dos, pero nunca pensé que llegaría tan lejos”, dice a continuación el príncipe Harry sobre su mujer. “Y el hecho de llegar hasta ese punto me hizo sentir enfadado y avergonzado”, reconoce.

El hijo de Carlos III lamenta en el documental que pesó más su estatus que su rol como esposo: “No lo llevé bien, lo gestioné como un miembro de la institución en vez de como marido. Y lo que se apoderó de mis sentimientos fue mi papel como miembro de la realeza. He sido entrenado para preocuparme más por lo que la gente pensara si no íbamos a tal evento. Si ahora echo la vista atrás, me odio a mí mismo por eso”.