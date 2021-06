El motivo por el que Meghan Markle no irá con Harry al importante viaje a Reino Unido

Pool via Getty Images

Se acerca la fecha del reencuentro entre el príncipe Harry y su hermano el príncipe Guillermo y poco a poco se van sabiendo más detalles de qué ocurrirá entonces. Una de las incógnitas era si Meghan Markle acudiría finalmente al evento, lo que supondría su primera visita a Reino Unido tras la salida de la familia real británica en 2020, pero esto no sucederá.

Tal y como ha confirmado la revista Hello! , la duquesa de Sussex no viajará para acompañar a Harry en esta cita el próximo 1 de julio, en la que se inaugurará una estatua de Diana de Gales en el jardín de Palacio de Kensington con motivo del que hubiera sido su 60º cumpleaños.

La razón es su hija Lilibet Diana, a la que la pareja recibió el pasado 6 de junio, puesto que no tendría ni un mes en la fecha indicada. “Meghan no va a viajar. Acaba de tener un bebé y Harry viajará solo”, señaló el Daily Mirror, dejando claro que no hay otro motivo más allá que la reciente maternidad de Markle.