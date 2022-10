El gran hito de un bar español, coronado como el mejor del mundo

Santiago Iñiguez via Getty Images/EyeEm Imagen de archivo de una coctelería.

Por primera vez en las 14 ediciones de los premios a los mejores bares del mundo, los galardones The World’s 50 Best Bars, el primer puesto de la lista lo ocupa un establecimiento que no pertenece a las capitales históricas de la coctelería, Nueva York y Londres.

En concreto, este 2022 un bar español, el Paradiso de Barcelona, ha sido nombrado como el mejor bar del mundo.

En la clasificación figuran otros tres bares españoles: Sips (Barcelona), en tercer lugar; Two Schmucks (Barcelona), en séptima posición, y Salmon Guru (Madrid), en el decimoquinto puesto.

Según ha destacado la organización en un comunicado, el Paradiso de Barcelona, “escondido detrás de un antiguo frigorífico en la parte trasera de una modesta tienda de embutidos en el barrio de El Born, ofrece una visión verdaderamente magistral del bar clandestino, combinando técnica, precisión y creatividad con un inquebrantable sentido de la diversión”.

Mark Sansom, director de Contenidos de The World’s 50 Best Bars, ha afirmado: “El hecho de que esta sea la primera vez que coronamos a un bar fuera de Nueva York o Londres como The World’s Best Bar es un testimonio de los enormes logros” del equipo del Paradiso.

“Desde que fue nombrado One To Watch en 2017, un año después de su apertura, Paradiso ha sido un fijo de la lista 50 Best, mejorando su clasificación año tras año. Es un honor nombrarlo como el The World’s Best Bar y la victoria es un crédito para el programa de cócteles extravagantemente inventivo de Paradiso, su ética sostenible, su trabajo en la comunidad global de bares y su brillante sentido de la diversión”, ha añadido.

Londres recupera su posición como capital europea de la coctelería con un total de cinco bares en la lista, con Tayer+Elementary en segunda posición y, a nivel mundial, es Nueva York la ciudad que lidera la clasificación con seis bares en la lista, más que cualquier otra ciudad del mundo.