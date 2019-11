La mejor película del año es española, según 'TIME'

A las puertas de diciembre toca hacer balance del año que se va. La revista TIME acaba de echar la vista atrás y ha publicado su ranking de las mejores películas de 2019, un top ten encabezado por una española.

Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, es para la revista la joya de la corona de este año, en un podio al que también se suben El Irlandés, de Scorsese, en segunda posición y Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, en tercera.

Aquí puedes repasar la lista completa:

1.Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar

2.El Irlandés, de Martin Scorsese

3.Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino

4.Historia de un matrimonio, de Noah Baumbach

5.Mujercitas, de Greta Gerwig

6.Parasite, de Bong Joon-ho

7.Puñales por la espalda, de Rian Johnson

8.Dolemite is my name, de Craig Brewer

9. A Beautiful Day in the Neighborhood, de Marielle Heller

10.Estafadoras de Wall Street, de Lorene Scafaria

Sobre Dolor y gloria, película que opta a representar a España en los Oscar, TIME destaca que Antonio Banderas hace “la actuación de su vida” interpretando a Salvador Mallo, un trasunto del propio Almodóvar, que sufre tanto dolor físico que no sabe si podrá volver a trabajar: “Peor aún, su sufrimiento es tan intenso que puede que no le importe. En lugar de la vida después de la muerte se conforma con la muerte antes de la muerte, una despedida prematura que es una traición no solo a sus dones sino a al tiempo en la Tierra que cada uno recibe”.

Una “radiante” Penélope Cruz interpreta a su madre en sus recuerdos de infancia. “Dolor y gloria puede ser la película más resplandeciente y conmovedora de Almodóvar, un panorama de colores vibrantes y emociones aún más intensas”, recalca la revista.