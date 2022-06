"Mejor solo que mal acompañado": la reflexión sobre los pactos que Moreno comparte

Europa Press News via Getty Images

El candidato por el PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , ha vuelto a referirse esta mañana a su empeño en lograr el domingo una mayoría “suficiente” para gobernar en solitario. Esta vez, a las preguntas de si iba o no a pactar con Vox si no llega a tener mayoría absoluta, ha echado mano de una anécdota, de un agricultor “progresista” con el que se ha encontrado en campaña, y que le ha dado la clave de un sentimiento que comparte y que se resume en “mejor solo que mal acompañado”.

Ayer tuvo un encuentro con agricultores, ha dicho en RNE, y uno de ellos le dijo: “mi opción no es alternativa, no va a ser presidente”, así que queda “usted solo o acompañado, y mal acompañado”. Ante esa tesitura, por primera vez, este hombre votará al PP, ha explicado Moreno. “Creo que esa acertada” esa reflexión, ha dicho. Luego, en otra entrevista en La 1, lo ha vuelto a repetir. “Mejor solo que mal acompañado”. “Lo normal es que yo sea presidente y lo que yo quiero y creo que es bueno es que el Gobierno sea sin tener las manos atadas a nadie, para tomar decisiones, llegar más lejos y más rápido, sin debates que no nos llevan a ningún lado”, añade. Un gabinete “sin limitaciones ni contraindicaciones”, por el que luchará “hasta el último minuto”.